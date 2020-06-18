Меркель надеется достичь согласия относительно плана спасения экономики ЕС до конца июля

Ангела Меркель выразила надежду, что члены ЕС смогут достичь согласия относительно плана спасения экономики блока до конца июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что страны ЕС смогут достичь согласия относительно плана спасения экономики блока на 750 млрд евро до конца июля. Об этом она сказала, выступая перед депутатами парламента Германии накануне запланированного видеосаммита европейских лидеров, на котором должно состояться обсуждение плана.

"Было бы лучше, если мы сможем достичь согласия до начала летнего перерыва [в работе европейских институтов]", - отметила Ангела Меркель.

В таком случае национальные парламенты будут иметь больше времени для его своевременной ратификации.

Канцлер добавила, что надеется на компромиссные шаги всех стран-членов, учитывая беспрецедентные вызовы, обусловленные пандемией коронавируса.

Отметим, что с 1 июля Германия начинает свое 6-месячное председательство в Совете ЕС, поэтому именно на этот период приходится решение вопроса о плане спасения экономики и согласовании бюджета ЕС на следующие 7 лет.

Как известно, часть стран ЕС решительно не соглашаются с подходом в предложенном Еврокомиссией плане спасения экономики блока объемом 750 млрд евро. Он предусматривает, что страны смогут получать часть средств в виде грантов, а не займов.

Против этого почти сразу выступила группа финансово консервативных стран ЕС, получивших название "экономная четверка": Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания. На прошлой неделе свои замечания высказала Финляндия.

Премьер Чехии Андрей Бабиш и венгерский премьер Виктор Орбан также настроены критично. Андрей Бабиш отмечал, в частности, что критерии "подстроены под страны, которые проявили не слишком ответственное отношение в вопросах долга, бюджетной дисциплины и безработицы".

Ангела Меркель еще в конце мая предполагала, что на встрече 19 июня достичь согласия не удастся.

Европейская правда