ВР одобрила отчет Кабмина о выполнении госбюджета-2019

Верховная Рада на заседание 18 июня одобрил отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении закона "О государственном бюджете на 2019".

Соответствующее постановление поддержали 237 нардепов.

По словам Марченко, в 2019 году госбюджет выполнен по доходам - ​​на 998,3 млрд грн, это на 7,6% больше, чем за 2018. По расходам - ​​на 1075,1 млрд грн, это на 9,1% больше, чем в 2018-м.

"Объем возврата кредитов составил 7,3 млрд грн, объем предоставления кредитов - 11,5 млрд грн. Дефицит составил 80,9 млрд грн, что соответствует 2% ВВП", - рассказал глава Минфина.

Согласно отчету, обнародованном на сайте Минфина, номинальный ВВП за отчетный период составил 3974,6 млрд грн, случился его реальный рост на 3,2% при прогнозе 3946,9 млрд грн и 3% соответственно.

В то же время инфляция составила 4,1% при прогнозе 7,4%, индекс цен производителей - 92,6% при прогнозе 110,1%.

При этом, среднемесячная заработная плата реально возросла на 9,8% по сравнению с 2018-м при ее прогнозном росте на 6,9%.

Напомним:

Министерство финансов видит все основания для выполнения плана по общему фонду государственного бюджета за июнь 2020 года.

Экономическая правда