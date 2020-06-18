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Украина сможет закупать сжиженный газ из Хорватии — Макогон

Четверг, 18 июня 2020, 13:30
 

С 2021 года на хорватском острове Крк начнет работу новый терминал по сжиженному природному газу. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию, однако полная мощность терминала уже забронирована на следующие несколько лет

Об этом сообщает глава ОГТСУ Сергей Макогон в Facebook..

"Ещё один СПГ терминал начнёт работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию", - пишет Макогон ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что пропускная способность терминала составляет около 2,5 млрд кубометров газа в год.

"Ожидаемые доходы от СПГ в Хорватии, как ожидается, превысят 100 миллионов евро (113 миллионов долларов) в ближайшие пять лет", - приводит Reuters слова министра энергетики и окружающей среды Томислава Чорича.

Напомним:

Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

Экономическая правда

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газ

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