Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

18 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:15 установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,74 - 26,76 гривни;

Евро - 30,06 - 30,08 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,68 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,74 гривни, продают по 30,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,81 гривни, евро - 29,92 - 30,01 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,74 - 26,82 гривни, евро - 29,89 - 30,02 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 июня на уровне 26,77 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни (на 17 июня - 30,23 гривни).

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Экономическая правда