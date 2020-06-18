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Шмыгаль об отказе поддержать программу действий Кабмина: "Это ничего не меняет"

Четверг, 18 июня 2020, 12:58
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что решение Верховной Рады не поддержать обновленную программу действий правительства ничего не меняет.

Источник: Telegram-канал премьера

Прямая речь: "Парламент не поддержал программу деятельности правительства. Но для нас это ничего не меняет. Мы продолжим выполнять намеченные задачи.

Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетиков, фермеров и много других шагов, которых ожидает общество.

Я неоднократно говорил, что наше правительство не интересует иммунитет - нас интересует благосостояние страны".

Детали: По его словам, программа деятельности Кабмина - это возможность для депутатов продемонстрировать единство политикума и заботу о людях.

Также он поблагодарил тех депутатов, которые поддержали программу действий его правительства.

Украинская правда

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Шмыгаль Рада Кабмин

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