Курс валют на 18 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79 - 26,82 гривни;

Евро - 30,12 - 30,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,68 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,74 гривни, продают по 30,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,84 гривни, евро - 29,90 - 30,03 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 июня на уровне 26,77 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни (на 17 июня - 30,23 гривни).

Экономическая правда