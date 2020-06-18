В Раде не поддержали выделение МВД 2,7 миллиарда из COVID-фонда

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании в среду не одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Источник: нардеп "Голоса" Владимир Цабаль, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Цабаля: "Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 млрд гривен из фонда по борьбе с коронавирусом.

Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправления должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19".

Детали: По словам депутата, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, задействованных в противодействии эпидемии коронавируса, но и на других правоохранителей.

Цабаль отметил, что на комитете выяснили, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся.

Напомним: 17 июня комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Украинская правда