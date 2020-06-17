Все разделы
Укр / Рус

Правительство ФРГ утвердило дополнительный пакет помощи на €62 млрд для преодоления "коронакризиса"

Среда, 17 июня 2020, 16:58
 

Федеральное правительство Германии одобрило дополнительный пакет финансовой поддержки объемом 62,5 млрд евро для преодоления последствий "коронакризиса".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Правительство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в среду, 17 июня, одобрило дополнительный бюджет объемом 62,5 млрд евро для преодоления негативных последствий для экономики от кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Это дополнительная сумма до первого пакета финансовой поддержки экономики объемом 156 млрд евро, утвержденного в конце марта. В результате этого шага, долг Германии в 2020 году вырастет до рекордных 218,5 млрд евро. Он может стать в 5 раз больше, чем в 2010 году - самом тяжелом после финансового кризиса.

Решение еще должно быть утверждено Бундестагом.

Читайте также: От Донбасса до Nord Stream-2: что формирует отношения Украины и Германии.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Германия коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД Германии прокомментировал возможные санкции против "Северного потока-2" 16 июня 2020, 18:58
Германия расценивает санкции США по "Северному потоку-2" как посягательство на энергобезопасность ЕС - СМИ 14 июня 2020, 13:20
В Германии опасаются, что санкции США по "Северному потоку-2" ударят по госорганам 13 июня 2020, 15:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!