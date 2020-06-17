Nord stream 2 обжаловал решение немецкого регулятора относительно директивы ЕС

Оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), которое отказало в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения BNA в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 настаивает, что на 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла безвозвратные инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на действующей правовой базе задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить Газовую директиву", - заявили в Nord Stream 2 AG.

В компании отметили, что "международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" к выводу о физическое строительство газопровода нарушит защита законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. "Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии", - говорят в Nord Stream 2.

"Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к газовой директивы в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической Хартии", - уверены в Nord Stream 2 AG.

Напомним, в мае Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Европейская правда