Продажи новых автомобилей в ЕС упали вдвое

За пять месяцев 2020 года объем продаж новых легковых автомобилей в Евросоюзе уменьшился на 41,5%.

Об этом говорится в данных Ассоциации европейских производителей автомобилей.

В мае было продано автомобилей на 52,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на ослабление карантинных ограничений.

Сильнее всего майские продажи рухнули в страннах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением вируса - Испании (минус 72,7%), Франции (минус 50,3%), Италии (минус 49,6%). В Германии падение продаж новых легковых автомобилей составило 49,5%.

Экономическая правда