Минфин анонсировал обсуждение реформы налоговой и таможни
Министерство финансов анонсировало 25 июня обсуждения насущных вопросов налоговой и таможенной сферы и приглашает к дискуссии бизнес-ассоциации.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Проведение встреч в таком формате помогает министерству получать от предпринимателей актуальную информацию о насущных проблемах и предложения по их решению.
Приглашаем присоединиться все заинтересованные бизнес-ассоциации. Для этого необходимо до 19.06.2020 включительно заполнить заявку", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя - иначе они будут уволены.
Экономическая правда
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