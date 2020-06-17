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Минфин анонсировал обсуждение реформы налоговой и таможни

Среда, 17 июня 2020, 14:31
 

Министерство финансов анонсировало 25 июня обсуждения насущных вопросов налоговой и таможенной сферы и приглашает к дискуссии бизнес-ассоциации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Проведение встреч в таком формате помогает министерству получать от предпринимателей актуальную информацию о насущных проблемах и предложения по их решению.

Приглашаем присоединиться все заинтересованные бизнес-ассоциации. Для этого необходимо до 19.06.2020 включительно заполнить заявку", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой службы поставлена ​​задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя - иначе они будут уволены.

Экономическая правда

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Минфин

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