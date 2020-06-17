Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк предлагает новый индикатор стоимости межбанковских кредитов

Среда, 17 июня 2020, 13:58
 

Нацбанк с 23 июня заменит индекс межбанковских ставок новым индикатором стоимости денег на межбанковском кредитном рынке UONIA.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего - более совершенную методику расчета.

Во-первых, новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам. По операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт, впрочем, этот индикатор не будет иметь статуса главного ориентира денежного рынка Украины.

Во-вторых, для расчета UONIA включены 10% сделок по предоставлению НБУ банкам кредитов на срок овернайт и 10% сделок по размещению НБУ среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, новый индекс имеет предохранитель от возможного манипулирования со стороны участников рынка. В частности, во время расчета индекса будет проходить агрегирование трансакций между одними и теми же контрагентами в одну сделку через определение средневзвешенного значения процентной ставки по ним.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк провел первую своп-трансакцию с ЕБРР на 30 миллионов долларов 17 июня 2020, 12:05
ВР сделала первый шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов 16 июня 2020, 13:30
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу Приватбанка 15 июня 2020, 20:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!