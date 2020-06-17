Нацбанк предлагает новый индикатор стоимости межбанковских кредитов

Нацбанк с 23 июня заменит индекс межбанковских ставок новым индикатором стоимости денег на межбанковском кредитном рынке UONIA.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего - более совершенную методику расчета.

Во-первых, новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам. По операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт, впрочем, этот индикатор не будет иметь статуса главного ориентира денежного рынка Украины.

Во-вторых, для расчета UONIA включены 10% сделок по предоставлению НБУ банкам кредитов на срок овернайт и 10% сделок по размещению НБУ среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт", - говорится в сообщении.

Кроме этого, новый индекс имеет предохранитель от возможного манипулирования со стороны участников рынка. В частности, во время расчета индекса будет проходить агрегирование трансакций между одними и теми же контрагентами в одну сделку через определение средневзвешенного значения процентной ставки по ним.

Экономическая правда