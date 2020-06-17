Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
17 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79 - 26,81 гривни;
Евро - 30,09 - 30,11 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,88 гривни. Евро покупают по 29,78 гривни, продают по 30,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,82 гривни, евро - 29,96 - 30,06 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,74 - 26,81 гривни, евро - 29,96 - 30,08 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 26,74 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,23 гривни (на 16 июня - 30,21 гривни).
17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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