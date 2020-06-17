Дубилет инвестировал в новый бизнес: продажу б/у авто в рассрочку

Бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил, что инвестировал в новый бизнес в Украине - продажу б/у авто в рассрочку.

Об этом он написал в Facebook.

"Компания называется PlanetAvto. Ей занимаются мои бывшие коллеги. Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет", - сообщил Дубилет.

По его словам, на сайте PlanetAvto публикуется информация об авто, которые можно купить в рассрочку, а перед публикацией проводится проверка автомобиля с помощью специального оборудования - не битая ли машина, нет ли поломок.

Также, как отметил Дубилет, есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили оффлайн.

Напомним:

В конце марта бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что возвращается в бизнес, но планирует довести до конца часть начатых проектов.

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Экономическая правда