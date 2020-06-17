Рада приняла закон о планировании использования земель: что он предусматривает
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2280 относительно планирования в использовании земель, которым, в частности, предусматривается урегулирование вопроса установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин.
Документ поддержали 320 нардепов.
Согласно законопроекту, урегулируется вопрос границ общин и комплексного пространственного планирования территорий общин.
Также предусматривается создание общинами собственных органов градостроительства и архитектуры, которые смогут устанавливать градостроительные условия и ограничения на всей территории общины.
Кроме этого, речь идет о создании органами градостроительства и архитектуры службы заказчика градостроительной документации.
В то же время предусмотрено изменение целевого назначения особо ценных земель для размещения объектов промышленности и сохранения существующего порядка определения зон охраны памятников культурного наследия.
Также Кабмин уполномочат утверждать порядок использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование разработки комплексных планов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua