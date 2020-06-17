"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов

"Укрзализныця" назначила 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский,

№880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

В случае увеличения спроса Укрзализныця готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров выполнять рекомендации МОЗ во время проезда железнодорожным транспортом.

Экономическая правда