"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов
Среда, 17 июня 2020, 12:11
"Укрзализныця" назначила 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
На указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:
- №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;
- №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;
- №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
- №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский,
- №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.
Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.
В случае увеличения спроса Укрзализныця готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров выполнять рекомендации МОЗ во время проезда железнодорожным транспортом.
Экономическая правда
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