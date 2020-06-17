Нацбанк провел первую своп-трансакцию с ЕБРР на 30 миллионов долларов

Нацбанк провел первую транзакцию на 30 млн долларов в рамках валютного свопа с ЕБРР на 500 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что в рамках первой сделки Нацбанк предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долларов сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.

"Своп с ЕБРР - это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса.

Этот ресурс можно будет использовать как для поддержания ликвидности, пополнения оборотных средств, так и торгового финансирования предприятий", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Валютный своп (currency swap) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования т.д. ) при заключении договора. Выполнение этой операции осуществляется на второй рабочий день после дня заключения договора.

Напомним:

В мае НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на 500 млн долларов.

Экономическая правда