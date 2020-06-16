Глава МИД Германии прокомментировал возможные санкции против "Северного потока-2"

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.

Об этом он заявил во время встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Niezalezna.

По его словам, немецкая сторона знает о рассмотрении Вашингтоном вопроса санкций.

"В этом нет ничего нового, что есть мысли по поводу новых санкций в отношении "Северного потока-2", - сказал Маас.

"Наша позиция относительно этого проекта не меняется, и те варианты, которые сейчас обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые я отвергаю", - подчеркнул министр.

В свою очередь глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что "Северный поток-2" - это проект, с самого начала критикуемый Польшей как "не обеспечивающий энергетической безопасности Европы".

"В частности, под угрозой оказались государства Центральной Европы, а также наши соседи, такие как Украина, поэтому мы считаем, что мы должны стремиться диверсифицировать поставки и не реализовывать этот проект",- заявил он.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" согласно закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Европейская правда