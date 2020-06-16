"Газпром" сменил схему поставок в ОРДЛО: что будет дальше

"Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа на неконтролируемые правительством районы Донецкой и Луганской областей, как поставки в Украину. Про новую схему поставок в "Газпроме" отмалчиваются.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

В январе—марте объем поставок в Украину оказался равен нулю — до сих пор "Газпром" всегда раскрывал данные по ОРДЛО именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает эти районы частью Украины

В Газпроме изданию сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок в ОРДЛО из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом", отказавшись от дальнейших комментариев.

Изначально "Газпром" считал, что за поставки должен платить "Нафтогаз", записывая их в долг компании, "Нафтогаз" же от этих обязательств отказывался. Таким образом, вся финансовая нагрузка за поставки легла на сам "Газпром".

В ''Нафтогазе'' сообщают, что не заказывали и не принимал газ на ГИС Платово и Прохоровка на восточной границе Украины, поскольку указанные ГИС находятся на неподконтрольной украинской власти территории. Стокгольмский арбитраж подтвердил, что ''Нафтогаз'' не должен платить за этот газ.

Сообщается, что всего в ОРДЛО было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров — в 2019 году

В издании сообщают, что существует два варианта, которыми может воспользоваться российский газовый монополист.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с ОРДЛО. Считается, что наиболее вероятным возможным посредником структуру "Газ-Альянс" Сергея Курченко, который активно занимался торговлей нефтепродуктами и углем в этом регионе. Отмечается, что в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только "Газпром"), что представляется маловероятным.

Согласно другому варианту, поставки в ОРДЛО могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром".

Отмечается, что расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году — 40,14 млрд кубометров. Потребности ОРДЛО составят всего 6–7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний.