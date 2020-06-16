Баканов написал Шмыгалю: обеспокоен деятельностью набсовета Укрзализныци

Служба безопасности Украины обеспокоена неэффективной деятельностью наблюдательного совета Укрзализныци и просит премьера Дениса Шмыгаля усилить контроль за принятие им управленческих решений.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на докладную записку главы СБУ Ивана Баканова от 7 апреля премьеру-министру Денису Шмыгалю

Дословно из документа: "По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом.

Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%".

Детали: В записке отмечается, что эффективность деятельности набсовета УЗ нуждается в дополнительном анализе, поскольку установленный им порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к надлежащему экономическому эффекту.



Кроме того, в СБУ сообщают, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы. Он с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).

Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".



Вместе с этим, отмечается в записке, в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.



Таким образом, подытожили в СБУ, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця".

В связи с этим Баканов считает необходимым инициировать перед Министерством инфраструктуры Украины рассмотрение вопросов об усовершенствовании нормативно-правовых актов, которые позволят усилить контроль государства за принятие управленческих решений набсоветом (в том числе в кадровой политике), руководящими органами, консультантами и менеджментом УЗ.



В свою очередь и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий, которого накануне набсовет компании отстранил от должности, заявил о невозможности возвращения в прибыльность всей ж/д отрасли Украины при дальнейшем управлении УЗ иностранцами, которые входят в набсовет компании.



Веприцкий также заявил, что выступает против решения набсовета о закрытии 10 из 22 сортировочных станций в стране, а также 350 "малодеятельных ж/д станций", сокращения на 70 тысяч сотрудников УЗ в 2020 году и приватизации непрофильных активов компании, таких как больницы, санатории, детские лагеря.

Украинская правда