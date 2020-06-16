Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Apple из-за системы Apple Pay

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли компания Apple правила конкуренции ЕС при использовании системы Apple Pay.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Расследование касается условий Apple и других мероприятий по интеграции Apple Pay в торговые приложения и сайты iPhone и iPad, ограничения Apple на доступ к функциональности системы Near Field Communication (NFC) в iPhone для платежей в магазинах, и вероятные отказы в доступе к Apple Pay.

Apple Pay - это запатентованное решение Apple для мобильных платежей на iPhone и iPad, которое используется для осуществления платежей в торговых приложениях и на сайтах, а также в физических магазинах.

После предварительного расследования у Комиссии возникли опасения, что положение Apple, условия и другие меры, связанные с интеграцией Apple Pay для покупки товаров и услуг в торговых приложениях и на сайтах устройствах iOS / iPadOS, могут исказить конкуренцию и сократить выбор и инновации.

Кроме того, Apple Pay - единственное решение для мобильных платежей, которое может использовать технологию NFC "включи и работай", встроенную в мобильные устройства iOS, для платежей в магазинах.

Расследование также будет сосредоточено на возможных ограничениях доступа Apple Pay для конкретных продуктов конкурентов на интеллектуальных мобильных устройствах iOS и iPadOS.

Комиссия также начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению программ через App Store правила ЕС.

Европейская правда