Промышленники и крупный бизнес хотят встретиться с Зеленским и обсудить антикризисные меры

Промышленники, предприниматели и работодатели Украины предлагают президенту Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы тщательно обсудить положение дел в экономике и промышленности, а также согласовать план неотложных антикризисных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению бизнеса, причины кризиса кроются в отсутствии системной промышленно-экономической политики.

"В апреле 2020г. падение промышленного производства в Украине по сравнению с апрелем 2019р. составило 16,2%, в горно-металлургическом комплексе - около 30%, машиностроении - 19%. В строительстве за январь-апрель текущего года производство сократилось на 8,7% к соответствующему периоду предыдущего года. Безработица подходит 12%. Если при таких показателей не задействовать срочных чрезвычайных системных мероприятий, результаты года могут быть очень сложными", - говорится в сообщении.

Бизнес предлагает сформировать государственную стратегию экономического, индустриально-инновационного развития и программы поддержки приоритетных отраслей промышленности, включая кредитную, налоговую, бюджетную сферу.

Также отмечается необходимость задействовать механизмы современного государственного протекционизма.

Обращение подписали, в частности, глава УСПП Анатолий Кинах, председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник, президент ТПП Геннадий Чижиков, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко, ряд профильных ассоциаций, Союз химиков Украины, Лига страховых организаций Украины, Украинский кредитно-банковский союз, большие промпроизводства ("Мотор Сич", Крюковский вагонзавод, "АвтоКрАЗ", "Нибулон", "УкрАВТО", "НКМЗ", корпорация "Электрон" и др.).

Экономическая правда