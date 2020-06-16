В Минэкономики рассказали, сколько помощи по безработице уже выплачено

Выплаты по получению пособия по безработице идут, уже выплачено 1,2 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"На данный момент мы максимально упростили доступ к регистрации безработных и к получению помощи. Представления по безработице есть , выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд по выплатам по безработице", - рассказал минстром.

"Понятно, что количество людей, нуждающихся в помощи - большое, поэтому у нас было своеобразное ноу-хау - это так называемая "частичная безработица", которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства.

Программа идет достаточно успешно, поддерживаются все отрасли. На данный момент 56 тысяч предприятий по 131 тысяче человек воспользовались этой программой", - добавил Петрашко.

"О трудоустройстве - это программа Кабмина "500 тысяч рабочих мест". На данный момент, за период карантина трудоустроено 106 тысяч человек - это те, что напрямую через Фонды занятости", - отметил глава Минэкономики.

Напомним:

С начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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Экономическая правда