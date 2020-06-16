Полицейские изъяли почти тонну янтаря на более чем миллион долларов
В Ровенской области полицейские изъяли 858 килограммов янтаря стоимостью в 1,2 миллиона долларов.
Источник: пресс-служба полиции Ровенской области
Дословно: "Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, которое в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля.
Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении".
Детали: Сообщается, что правоохранители изъяли янтаря-сырца различной фракции весом 858 кг.
Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов.
В полиции отмечают, что среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 тысяч долларов.
Правоохранители начали уголовное производство по факту незаконной добычи, сбыту, приобретении, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).
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