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Полицейские изъяли почти тонну янтаря на более чем миллион долларов

Вторник, 16 июня 2020, 14:37
 

В Ровенской области полицейские изъяли 858 килограммов янтаря стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Источник: пресс-служба полиции Ровенской области

Дословно: "Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, которое в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля.

Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении".

Детали: Сообщается, что правоохранители изъяли янтаря-сырца различной фракции весом 858 кг.

 
 

Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов.

В полиции отмечают, что среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от 10 тысяч долларов.

Правоохранители начали уголовное производство по факту незаконной добычи, сбыту, приобретении, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).

Украинская правда

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янтарь

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