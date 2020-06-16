ВР сделала первый шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2459 об отнесении требований НБУ по сделкам рефинанса с неплатежеспособными банками с первой до пятой очереди кредиторов.

Законопроект поддержали 264 нардепа, передает FinClub.

"Нардепы решили лишили НБУ права обеспеченного кредитора и продавать залоговые банковские активы в интересах другого кредитора, согласно очередности, предусмотренной законом о системе гарантирования вкладов физлиц, где в третьей очереди находится ФГВФЛ, в четвертой - физлица с депозитами на сумму свыше 200 тыс грн", - говорится в сообщении.

Этот порядок будет применяться к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже отнесены к категории неплатежеспособных и процедуру ликвидации таких банков не завершено - то есть к банкам, которые обанкротились с 2015 года, в том числе Дельта Банк, банк "Надра", ВиЭйБи банк.

При этом, норма носит временный характер и потеряет действие, когда все обанкротившиеся банки будут ликвидированы, или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

По словам автора законпроекта Александра Дубинского, вследствие массового отнесения банков к категории неплатежеспособных большое количество украинцев потеряли значительную часть своих сбережений.

"Кроме средств также было потеряно доверие как к банковской системе, так и к Нацбанку, что опасным образом влияет на стабильность всей банковской системы. При выполнении своих обязанностей НБУ оказался в ситуации, когда присутствует конфликт интересов", - сказал нардеп.

"Принятие этого закона позволит перенести НБУ туда, где ему и место - в пятую очередь кредиторов, когда вкладчики уже получат свои деньги", - подчеркнул Дубинский.

Он добавил, что лишение НБУ права обеспеченного кредитора будет способствовать восстановлению доверия к Нацбанку и банковской системы в целом, а также выполнению неплатежеспособными банками своих финансовых обязательств перед кредиторами.

При этом, лишение НБУ средств уменьшит его прибыль, которая перечисляется в госбюджет.