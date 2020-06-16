Аэропорт Афин может не впустить украинцев, вопреки предыдущим анонсам

Аэропорт Афин может не впустить на территорию Греции украинцев и граждан других стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, вопреки предыдущим сообщениям из Греции о возможности въезда со сдачей теста и недельным карантином.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Международного аэропорта Афин.

Аэропорт Афин утверждает, что въезд для граждан третьих стран на территорию Греции остается закрытым до 29 июня, кроме некоторых исключений - вопреки предварительным уведомлениям об открытии аэропортов в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран.

"Для всех неграждан ЕС действует временный запрет на въезд, применяемый до 29 июня 2020 года, как анонсировано Службой гражданской авиации Греции", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Согласно ему, исключения применяются только к следующим категориям путешественников:

- члены семей граждан стран ЕС;

- граждане стран Шенгенской зоны и их семьи;

- медики и исследователи в сфере здравоохранения, сотрудничающие с органами здравоохранения Греции;

- граждане третьих стран, имеющие длительный вид на жительство или визу страны ЕС или Шенгенской зоны;

- члены правительств третьих стран, дипломаты, персонал международных организаций, военные и сотрудники гуманитарных миссий, прибывающие в рамках выполнения обязанностей;

- пассажиры, путешествующие транзитом, и экипажи самолетов;

- граждане третьих стран, прибывающие по срочным семейным и рабочим вопросам, если они получили соответствующее разрешение от представительств Греции.

Из этого сообщения следует, что граждане Украины не могут попасть в Грецию авиарейсами, если не входят в категории-исключения.

Это противоречит предыдущим сообщениям о том, что аэропорты в Афинах и Салониках открываются для граждан ЕС и третьих стран, с требованием сдать тест на коронавирус и отбыть карантин для пассажиров из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с эпидемической ситуацией. К последним относится и Украина.

Напомним, несмотря на новости о возобновлении авиарейсов, границы ЕС для украинцев пока остаются закрытыми.

Еврокомиссия объявила о постепенном открытии границ ЕС для граждан третьих стран с 1 июля и назвала критерии, по которым третьи страны могут попасть в список тех, для которых ограничения снимут в первую очередь.

Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев, что является одним из условий взаимного открытия границ со стороны ЕС.

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Европейская правда