Рада может назначить министра экологии 18 июня
Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".
"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил Арахамия.
Роман Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.
Напомним:
27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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