Все разделы
Укр / Рус

Рада может назначить министра экологии 18 июня

Вторник, 16 июня 2020, 09:40
Роман Абрамовский
Роман Абрамовский

Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил Арахамия.

Роман Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним:

27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минприроды правительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Зеленые финансы" поют романсы 5 июня 2019, 08:36
Кто больше всех загрязняет воздух и воду: Топ-10 предприятий 4 декабря 2018, 15:29
Как минимизировать экологические риски от "евроблях" 7 августа 2018, 15:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!