"Дий вдома" контролирует самоизоляцию более 40 тысяч человек - Минцифры
Понедельник, 15 июня 2020, 18:40
Государственное приложение "Дий вдома" по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Дословно Минцифры: "По состоянию на сейчас – 40 314 человек".
Напомним: Приложение "Дий вдома" было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.
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