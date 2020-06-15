Рада заслушает отчет Марченко о расходах средств с COVID-фонда

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время часа вопросов к правительству заслушает отчет министра финансов Сергея Марченко о расходах средств из стабфонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом в ходе согласительного совета в понедельник заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"О приглашении на день правительства: мы поддерживаем приглашение господина министра финансов, господина Марченко, по ситуации с использованием средств из так называемого COVID-фонда. Чтобы он доложил нам, как ведется отработка всех этих проектов", - сказал Корниенко.

Напомним:

Фонд борьбы с коронавирусом существует с 13 апреля, но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными оставались 51,6 млрд грн.

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Экономическая правда