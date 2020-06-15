Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,81 гривни;
Евро - 30,19 - 30,23 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллара составляют 26,62 - 26,86 гривни. Евро покупают по 29,72 гривни, продают по 30,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,78 гривни, евро - 29,86 - 29,95 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).
15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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