Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,81 гривни;

Евро - 30,19 - 30,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллара составляют 26,62 - 26,86 гривни. Евро покупают по 29,72 гривни, продают по 30,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,78 гривни, евро - 29,86 - 29,95 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.

Экономическая правда