Минэкономики просит выделить 18 миллионов из COVID-фонда на осмотр ОПК

В начале мая Минэкономики обратилось в Кабмин с просьбой выделить средства на финансирование научно-методического обеспечения осмотра оборонно-промышленного комплекса - 18 млн грн.

Об этом говорится в письме Минэкономики в Кабмин, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, которая предусматривает научно-методическое обеспечение проведения осмотра ОПК, было уменьшено расходы в полном объеме, - 18 млн грн, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме.

МЕРТ ОПК (PDF)

МЕРТ ОПК (Text) ​

Речь идет о программе "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития".

При этом Порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом предусматривает возможность восстановления расходов по бюджетным программам, финансирование которых было сокращено в связи с созданием фонда.

В письме также говорится о том, что отсутствие финансирования указанной программы приведет к срыву ряда работ по выполнению государственных целевых программ и задач, среди которых проведение осмотра ОПК, создание информационных и телекоммуникационных систем для нужд сектора безопасности и обороны.

В Минэкономики отмечают, что состояние ОПК является одним из важнейших приоритетов государства ввиду того, что он является одним из источников поступления в государственную казну финансовых средств от поставок высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Кроме того, реформирование ОПК является одним из требований для предоставления Украине помощи в сфере безопасности от правительства США.

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Экономическая правда