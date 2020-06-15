Зеленский поставил Криклию задачу закупить электропоезда с кондиционерами
Понедельник, 15 июня 2020, 14:14
Президент Владимир Зеленский поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию задачу закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования.
Об этом Зеленский сообщил на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.
Напомним, в марте, Криклий, после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.
Экономическая правда
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