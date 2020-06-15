Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
15 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,84 - 26,86 гривни;
Евро - 30,19 - 30,21 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,87 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,20 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,79 гривни, евро - 29,85 - 30,13 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,72 - 26,80 гривни, евро - 29,84 - 29,97 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).
15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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