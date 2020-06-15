Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

15 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,84 - 26,86 гривни;

Евро - 30,19 - 30,21 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,87 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,79 гривни, евро - 29,85 - 30,13 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,72 - 26,80 гривни, евро - 29,84 - 29,97 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.

Экономическая правда