Курс валют на 15 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,82 гривни;

Евро - 30,11 - 30,15 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,76 гривни, евро - 29,80 - 29,94 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).

Экономическая правда