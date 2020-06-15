Курс валют на 15 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,82 гривни;
Евро - 30,11 - 30,15 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,76 гривни, евро - 29,80 - 29,94 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).
Экономическая правда
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