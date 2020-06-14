Новости выходных: ультиматум от Минфина и первое применение "антиколомойського" закона

О Кабмине. Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства.



О "антиколомойском" законе. Хозяйственный суд Киева 12 июня удовлетворил ходатайство государственного Приватбанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров финучреждения о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка.

О "Борисполе". Аэропорт "Борисполь" начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день.

О "Северном потоке-2". Министерство иностранных дел Германии раскритиковало намерения Соединенных Штатов Америки расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

О таможне и налоговой. Министр финансов Сергей Марченко заявил, главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

О рейтинге. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня "B3" с "Caa1".