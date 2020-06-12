Румыния предоставит Украине средства для борьбы с COVID-19 на 2 миллиона долларов
Пятница, 12 июня 2020, 18:55
Правительство Румынии решило выделить помощь Украине для борьбы с коронавирусом объемом $2 млн.
Об этом объявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает "Европейская правда".
"В духе партнерства и солидарности правительство Румынии решило предоставить Украине медицинские средства на помощь в борьбе с COVID-19 стоимостью примерно 2 млн долларов (1,75 млн евро). Румыния останется надежным партнером Украины в этом кризисе", - сообщил министр в своем официальном Twitter-канале.
Напомним, Румыния создаст список стран, по возвращении из которых не нужно будет оставаться на самоизоляции и с которыми в первую очередь возобновят авиасообщение.
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