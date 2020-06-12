Правительство разработало онлайн-карту с режимом пересечения границ

Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту на которой запечатлены актуальные данные о режиме пересечения границ со странами-соседями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 12 июня разрешено выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, Республики Польша и Румынии, однако в Мининфраструктуры обращают внимание на перечень категорий лиц, которым разрешено въезжать на указанные территории и правила, которым необходимо следовать во избежание отказа в завершении перевозки .

Сообщается, что ведомство будет обновлять актуальную информацию об открытии границ со стороны других стран для осуществления международных пассажирских перевозок на данной карте, после принятия соответствующих решений иностранными государствами.

Напомним:

Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

Экономическая правда