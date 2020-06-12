Суд, вопреки выводу ГАСИ, разрешил окружению Вавриша строить высотки на Печерске
Окружной админсуд Киева разрешил компании из окружения застройщика Андрея Вавриша строительство многоэтажек на Печерском склоне Киева, которое ранее запретила Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ).
Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение ОАСК от 2 июня.
Речь идет об участке на оползнеопасном склоне по улице Ольшанская, 2-6 в Киеве - у Национального ботанического сада имени Гришко.
Отмечается, что в 2013 году Департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия и ограничения на проектирование на этом месте жилого комплекса.
Как отмечают "Наші гроші", и.о. директора департамента в то время был Андрей Ваврыш.
ГАСИ в ноябре 2019 года провела проверку и выявила, что градостроительные условия на это строительство выдали с нарушениями.
Было, в частности, установлено, что намерения застройки не соответствуют Генплана, также нарушена высотность застройки: вместо разрешенных 4-8-этажек планировали строить дома в 24 этажа.
По результатам проверки ГАСК отменила градостроительные условия и аннулировала разрешение на строительство.
Но застройщики обжаловали это решение в Окружном административном суде Киева и в начале июня 2020 года получили судебное решение в свою пользу.
Как пишут "Наші гроші", судья Игорь Погрибниченко не имел возражений относительно правомерности заключения ГАСИ о нарушениях при выдаче градостроительной документации. Но он подчеркнул, что инспекторы были необъективными, так как отменили градостроительные условия, не дав возможности застройщикам устранить нарушения. Суд отменил решение ГАСИ и разрешил строительство.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua