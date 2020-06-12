Буславец рассказала, почему одна из ассоциаций не соглашается на "зеленый" меморандум

И.о министра энергетики Ольга Буславец объяснила, почему Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) временно не подписывает меморандум с ВИЭ-инвесторами.

Об этом она сообщила на брифинге.

"Основным требованием от этой ассоциации было не снижать "зеленый" тариф для давно построенных объектов (еще 2013 года), которые имеют сегодня 46 евроцентов - то есть 14 гривен за киловатт-час.

Мы не можем такого допустить.Я не могу объяснить обществу, как при средневзвешенной цене 1,5 грн мы будем платить определенным станциям 14 гривен, которые уже проработали 7 лет и вернули свои инвестиции и еще будут иметь поддержку до 2030 года ", - объясняет Буславец.

Буславец сообщила, что правительство предложило определенное уменьшение тарифа до 15%, если не превышается тариф 22 евроцента.

"То есть эти станции, которые очень дорогие 48 евроцентов, 36 и т.д. - цена для них 22 евроцента и не выше. Мы понимаем, почему 22 евроцента - тогда были очень дорогие технологии, инвесторы, которые тогда строили имели большие расходы ", - отмечает и.о. министра.

Также Кабмин предлагал устанавливать ограничения для станций с мощностью от 1 МВт, ассоциация предлагала поднять планку до 5 МВт.

"Все ограничения по тарифу мы предлагали от мощностей 1 МВт. Все что ниже этого строится без скидок, а все что выше - ограничивается меморандумом. Они предлагали поднять эту планку до 5 МВт.

1 МВт- это цифра, которая прописана в законе, который регламентирует аукционную модель поддержки ВИЭ, который мы будем в ближайшее время будем имплементировать.

Я думаю, что эта ассоциация еще возьмет паузу, чтобы подумать, и я не исключаю такую возможность, что они присоединятся к этому соглашению", - резюмирует Буславец.

Напомним:

Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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Экономическая правда