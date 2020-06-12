УЗ подключила платформу Приватбанка LiqPay для продажи билетов

"Укрзализныця" подключила сервис ПриватБанка Liqpay для онлайн-продаж билетов, прямая экономия УЗ на эквайринг при прямом взаимодействии с банком составит 45 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия УЗ на эквайринг при прямом взаимодействии с Приватбанком составит 45 млн грн.

Ведь расходы УЗ на эквайринг за 2019 год превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что карточками Привата на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с Приватбанком", - заявил директор филиала Укрзализныци Александр Войтко.

"Все больше покупателей предпочитают инновационному способу оплаты PrivatPay. Достаточно при оплате нажать на кнопку "PrivatPay" и подтвердить оплату в push сообщении в Приват24", - рассказала руководитель направления электронного бизнеса Приватбанка Кристина Кармазина.

"После отсоединения от посредника, через которого ранее получали платежи, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам.

Заметно стал лучше сервис при обработке обращений пассажиров, а также благодаря взаимодействию с Приватбанком Укрзализныця отказалась от услуг стороннего колл-центра и консультирует пассажиров самостоятельно", - добавил Войтко.

Экономическая правда