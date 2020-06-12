Lockdown: Экономика Британии упала на рекордные 20,4% в апреле

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Экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле после месяца жестокого карантина в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные британского Управления национальной статистики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Цифры также свидетельствуют о том, что экономика сократилась на 24,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Оба показателя оказались ниже прогнозов экономистов.

"Рекордное падение ВВП по сегодняшним показателям. Если взять апрель и март вместе, экономика упала на 25%. Экономика в апреле была такой же, как и в 2002 году", - сообщил статистик ONS Роб Кент-Смит.

Банк Англии и бюджетное бюро страны предупредили, что Великобритания в этом году может впасть в самую глубокую рецессию за три столетия.

"Коронавирус вызывает серьезное влияние на нашу экономику, как и во многих других странах мира", - заявил министр финансов Риши Сунак.

Он заявил, что правительственные меры, включая схему выплаты временно уволенным работникам, вместе с грантами, займам и снижением налогов для компаний, означают, что Британия имеет "лучшие шансы на быстрое выздоровление после восстановления экономики".

Организация экономического сотрудничества и развития в среду заявила, что Великобритания переживает худший спад среди стран, входящих в организацию, прогнозируя сокращение экономики в этом году в 11,5%.

Для сравнения, во Франции экономика в апреле-июне снизились на 15%. Производство Германии в апреле упало на 17,9% по сравнению с мартом.