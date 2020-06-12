"Коммуникация опередила возможности": банкиры о кредитах для стартапов под "5-7-9%"

Представители государственных банков признают, что к началу действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки не могли кредитовать стартапы без механизма частных кредитных гарантий.

Об этом сообщалось на совещании министра финансов с представителями банков.

"Здесь коммуникация действительно немного опередила возможности. Ведь по состоянию на начало действия программы без механизма частных кредитных гарантий банки не могли выдавать займы новосозданным предприятиям из-за отсутствия возможности бизнеса предоставить залог по кредиту", - цитирует банкиров пресс-служба Минфина.

Сообщается, проблема уже частично решена. На прошлой неделе Укргазбанк выдал два "гарантированных кредиты" на общую сумму 2,8 млн гривень.

В первом случае - кредит получило действующее предприятие, поэтому доля кредитных гарантий по этому займу составила 50%.

Во втором случае участником программы стал стартап, которому банк предоставил гарантию Фонда развития предпринимательства на 80% от суммы кредита.

Первый кредит под гарантии получило фермерское хозяйство по выращиванию ягод в Запорожской области. Сумма кредита - 1,5 млн грн сроком на 5 лет.

Первый кредит для стартапа получил хмельничанин для запуска эко-производства разжигателей огня из волокон древесной шерсти. Сумма этого кредита - 1,3 млн грн под 7% годовых.

Также отмечается, что банки-партнеры программы только начали прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время карантина (рефинансирования, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

По состоянию на 10 июня 2020 банки аккумулировали спрос на займы под такие условия на сумму в 738,6 миллиона гривен. Один предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривен в "Приватбанке" под 0% до конца марта 2021 года.

Банкиры уверены: инструмент государственных портфельных гарантий улучшит возможности банков кредитовать микро и малый бизнес.

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Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП

Напомним:

В Министерстве финансов отмечают, что банки отклоняют почти 50% заявок бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Глава ведомства Сергей Марченко провел совещание с представителями госбанков по активизации их участия в программе.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что "5-7-9%", де-факто, не заработала на полную мощность - банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное гарантирование, банкиры прогнозируют, что новая программа может заинтересовать стартаперов.

Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

Экономическая правда