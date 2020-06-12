Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

12 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,74 - 26,76 гривни;

Евро - 30,26 - 30,28 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,57 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,76 гривни, продают по 30,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,91 гривни, евро - 29,86 - 30,05 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,67 - 26,75, евро - 29,98 - 30,09 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда