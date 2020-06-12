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Открытие кинотеатров в Украине: нардеп назвал дату

Пятница, 12 июня 2020, 09:45
 

Кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко в Telegram.

По его словам, условия открытия кинотеатров обсуждали на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

Как сообщил Сушко, Кабмин готов был позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых лент они не были готовы открыться.

Поэтому предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля.

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Украинская правда

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