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Акции дороже 1000 долларов: Tesla может стать самым дорогим автопроизводителем 

Четверг, 11 июня 2020, 16:45
 

Уверенный рост акций американской Tesla Inc. в текущем месяце повысил шансы компании стать самым дорогим в мире автопроизводителем, которым на данный момент является Toyota Motor Corp.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рыночная капитализация Tesla превышает $190 млрд, тогда как капитализация Toyota составляет $210 млрд, при этом показатель включает акции, выкупленные компанией у акционеров, пишет агентство Bloomberg.

Подъем акций Tesla еще примерно на 11% при условии стабильной цены бумаг Toyota позволит американской компании стать самым дорогим автопроизводителем. С начала июня бумаги Tesla подскочили на 23%.

Между тем объемы производства двух компаний существенно отличаются: Tesla в первом квартале произвела 103 тыс. электромобилей, что составляет около 4% от практически 2,4 млн машин, произведенных Toyota.

Акции Tesla подорожали еще на 9% в среду, их цена на закрытие торгов впервые превысила $1 тыс.

Tesla стала вторым самым дорогим в мире автопроизводителем в январе, лишив этого звания германский автомобильный концерн Volkswagen AG. На текущий момент стоимость компании более чем вдвое превышает стоимость VW.

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Маск Tesla

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