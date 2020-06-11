Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

11 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;

Евро - 30,26 - 30,29 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,49 - 26,70 гривни. Евро покупают по 29,73 гривни, продают по 30,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,57 - 26,66 гривни, евро - 29,91 - 30,01 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 11 июня на уровне 26,63.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,28 гривни (на 10 июня - 30,08 гривни).

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда