Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
11 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;
Евро - 30,26 - 30,29 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,49 - 26,70 гривни. Евро покупают по 29,73 гривни, продают по 30,23 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,57 - 26,66 гривни, евро - 29,91 - 30,01 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 11 июня на уровне 26,63.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,28 гривни (на 10 июня - 30,08 гривни).
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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