Мининфраструктуры не будет осуществлять финмониторинг почтовых операторов

Кабмин на заседании 10 июня убрал из Положения о Министерстве инфраструктуры полномочия осуществлять государственный финансовый мониторинг почтовых операторов.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что отныне Мининфраструктуры не сможет проанализировать финансовую деятельность почтовых операторов, связанных с предотвращением и противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем. Финмониторинг всех почтовых операторов будет проводить исключительно Нацбанк.

Напомним:

С 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге № 361-IX.

Его основные принципы: субъекты первичного финансового мониторинга должны обязательно информировать о финансовых операциях, связанных с наличными, переводом средств за границу, также увеличивается порог (с 15 000 до 40 000 гривен) для финансовых операций, о которых нужно сообщать в Госфинмониторинг, а также совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных владельцев.