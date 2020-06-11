Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости: более 200 км/ч

За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Источник: МВД

Детали: Самой высокой скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** - 209 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000***. По данным МВД, он нарушил скоростной режим 7 раз.

Глава ведомства Арсен Аваков в свою очередь отмечает, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое.

Было уплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 млн 431 тысяч гривен.

Предыстория: С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима. За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий. В то же время на вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%. МВД ежедневно рассказывает об антирекордах и злостных нарушителях скоростного режима.

Украинская правда