Компания Кривецкого возвращает в собственность государства незаконно приобретенное озеро

Компания "Узлісся" бывшего нардепа Игоря Кривецкого заявила о добровольном возвращении в госсобственность 17 га земли с озером возле села Стрелки, которые стали предметом открытого уголовного дела.

Источник: пресс-служба Edem Resort

Дословно: "ООО "Узлісся" в 2019 году приобрело земельный участок в селе Стрелки Львовской области, за которую оплатили сумму в размере 7 231 071 гривны в государственный бюджет Украины.

Впоследствии предприятием была проведена инвентаризация, в ходе которой обнаружена ошибка, которую допустили служащими Государственного водного агентства.

Вледствии этого ... мы приняли решение исправить указанную ошибку. Земельный участок под водным зеркалом и водное зеркало вернется в собственность государства, а ООО "Узлісся" возвращается к договорным отношениям".

Напомним: 9 июня прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала подозрение экс-председателю Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский в незаконном отчуждении земли на 7 млн гривен.

Его подозревали в служебной халатности, повлекшей "тяжкие последствия". Прокуратура считает, что руководитель обладминистрации не имел права продавать эту землю, так как на ней расположены общественное озеро и защитная полоса, не подлежат отчуждению.