Медведчук задекларировал долю в телеканалах Коломойского – "Схемы"

Кум президента РФ Владимира Путина и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в своей имущественной декларации за 2019 год указал компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщают "Схемы".

Согласно декларации Медведчука, его жена Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

"Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1", говорится сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука", - отмечают журналисты.

Как говорится на сайте на канала "1+1", другим крупным совладельцем является олигарх Игорь Коломойский.

"Так само кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы," 2 +2" (ООО "Гравис-Кино").

Через ряд компаний, она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука", - сообщают "Схемы".

В то же время в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ структуру собственности не обнародовал.

Во время телефонного разговора с журналистами "Схем" Коломойский заявил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость.

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - сказал он.

На уточняющий вопрос, комфортно ли ему быть партнером семьи Медведчуков, Коломойский ответил: "А мне какая разница? Он же не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно или не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего ...".

"Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос", - добавил он.

При этом, к самому Виктору Медведчуку дозвониться не удалось - тот не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его жена Оксана Марченко.

"По номеру телефона бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где не ответили на звонки.

По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов "Схем" по обстоятельствам передачи доли в "1+1" Виктору Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь с редакцией", - пишут "Схемы".

Журналисты также отправили просьбу о комментарии в пресс-службе "1+1", однако на момент публикации новости не получили ответа, а официальные телефоны пресс-службы не отвечали.

Отмечается, что в 2019 году - до избрания народным депутатом в ВР - Медведчук заявлял, что его жена, телеведущая Оксана Марченко является лишь номинальной владелицей бизнеса, а настоящим владельцем и руководителем является он.